المؤتمرنت -

قيادات الاحزاب تهنئ ابو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي الشيخ صادق امين أبو راس برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من عدد من رؤساء وامناء عموم الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن.

حيث تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من أمين عام حزب المستقبل جاء فيها:



الوالد المناضل الشيخ / صادق بن امين ابو راس حفظه الله

رئيس المؤتمر الشعبي العام

يسرني أن أتقدم إليكم و لأخواننا قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكافة أبناء الشعب اليمني بأصدق التهاني والتبريكات

بمناسبة شهر رمضان المبارك

سائلا المولى عز و جل أن يجعله شهر خير ورحمة وعتق من النار وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وازمنة مديدة، ونحن وأنتم في أتم الصحة والعافية.

سائلين الله ان يمدكم شخصيآ بالصحة والعافية وطول العمر لخدمة الوطن وخروجه من افات الظلم والظلام والعدوان الدائم على ابناء شعبك العظيم

و شهرمبارك وكل عام وانتم بخير

ابنكم / اسماعيل الجلعي

امين عام حزب المستقبل

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كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الامين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية جاء فيها :



فخامة الشيخ المناضل / صـادق بن أمين أبو رأس

رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

سعادة الأخوة والأخوات / قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام المحترمون



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يسرني ويشرفني بأسمي شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات وأعضاء وكوادر ومناضلي الجبهة الوطنية الديمقراطية في أنحاء الوطن أن أرفع إليكم أسمى أيات التهاني وأصدق التبريكات ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ هـــ ـــ ٢٠٢٢ م ..

سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الـديـنـيــة العظيمة علـينـا وعليكم بالخير والبركات والـســـلام والوئـام والأمـن والأمـان والإسـتـقرار وقـد تحقـق لـشـعـبـنـا الـيمـنـي العظيم كــل مـا يـصـبوا إليه من نصر وعزة ورفعة وتـطـور وتـقـــدم وإزدهــــار ..

كــــــل عــــــــام وأنــــتـــــم والـيــمـــن الحبيب بـألــف خــيــر ..



أخوكم / نشـوان نـاصر النصيـــري

الأمين العام للجبهة الوطنية الـديمقراطية

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وتلقى الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان من الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خالد الردفاني، جاء فيها :





معالي الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم..

تحيه وبعد....

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسرني أن أرفع اليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير خالص التهاني وأصدق التبريكات ومن خلالكم إلى كل جماهير شعبنا اليمني العظيم والى كل قيادات وقواعد وأنصار للمؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

حيث تأتي هذه المناسبة الدينية وشعبنا اليمني العظيم على أعتاب عامه الثامن من الصمود الإسطوري أمام جبروت وصلف قوى العدوان لتنهزم أمام عزائم وتضحيات وصمود شرفاء اليمن ورجالها الاحرار قوى ذلك العدوان الغاشم.



سائلين من الله تعالى في هذه المناسبة بأن يتمم لشعبنا نصره ويعينه في صموده وان يحفظ أمتنا وأرضنا اليمنية من كل سوء ومكروه أنه على كل شيئ قدير..

كما نسأله عزوجل أن يتقبل منا ومنكم ومن أمة الإسلام جمعاء قيامنا وقعودنا وصالح أعمالنا ..

وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنية العظيمة بألف خير..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اخوكم الاستاذ/ خالدجيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

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وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بهذه المناسبة من الشيخ محمد عبدالله غانم ابوغانم، الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي، عضو المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، جاء فيها:





يسرني ويشرفني بإسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قياديي وكوادر واعضاء ومناصري التنظيم السبتمبري الديمقراطي أن ارفع آيات التهاني والتبريكات للأخ الشيخ المناضل / صـادق بن أمين أبو راس وكافة قيادات واعضاء وكوادر ومناصري المؤتمرالشعبي العام

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعامنا هذا ١٤٤٣-٢٠٢٢م سائلًا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق لشعبنا ووطننا مايصبو اليه من النصر والامن والاستقرار والسلام والتقدم والازدهار

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم / الشيخ محمدعبدالله غانم ابوغانم

الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي

عضوالمجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



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وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من اللواء/ مجاهد بن مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، جاء فيها:



دولة الشيخ/ صادق أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

عضو المجلس السياسي الأعلى الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبعد:

يشرفني باسم اللجنة العليا والمجلس الوطني وكل هيئات تنظيم التصحيح الشعبي الناصري أن ارفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة وبتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات والعطاءات الخالدة في مواجهة كافة التحديات التي فرضها العدوان العبثي على اليمن.

وعلى شعبنا اليمني الصامد الكريم بالخير واليمن والبركات، وبالمزيد من الثبات والصمود والنصر المؤزر وتحقيق السلام العادل لكل أبناء الشعب والوطن.

ونبارك لكم الانتصارات العظيمة المتلاحقة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عموم مناطق اليمن.

نسأل الله تعالى أن يمد يد العون لقيادتنا الثورية والسياسية لما من شأنه تحقيق حرية هذا لشعب العظيم وصون سيادته واستقلاله ولا يفوتنا أن ندعو دول تحالف العدوان ومجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة إلى الأخذ بعين الاعتبار مبادرة الرئيس مهدي المشاط واعتبارها المدخل السليم لتحقيق السلام العادل والتعايش بين الجميع والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

المجد والخلود لشهدائنا والأبرار والشفاء لجرحانا والخلاص لاسرانا

النصر والعزة لليمن

اخوكم اللواء/

مجاهد بن مجاهد القهالي

رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري

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وتلقى الشيخ صادق بن امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان من الأستاذ / مختار ناجي علي يونس، الأمين العام لحزب الحوار الوطني جاء فيها:





الشيخ / صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام



تحية وبعد :-

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وقواعد وأعضاء حزب الحوار الوطني وكل أنصار الحوار أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات ، ومن خلالكم إلى جميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بألف خير ، وقد تحقق لوطننا وشعبنا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والإزدهار ..



الشيخ المناضل صادق أمين أبو راس .



كم هو محزن ومؤسف أن تحل علينا هذه المناسبة الجليلة والغالية ولا شيئ جديد في أحوال شعبنا اليمني العظيم سوى المزيد من البؤس والجوع والفقر والخوف والقتل والتشريد والنزوح والدمار والخراب لمقدرات الوطن وممتلكات المواطنين ، وكل ذلك ما كان له أن يكون ويستمر للعام السابع على التوالي لولا العدوان والحصار الخارجي ، هذا العدوان والحصار واللذين كانا نتيجة طبيعية من وجهة نظري لإختلاف الفرقاء السياسين وتغليب بعض القيادات السياسية لمصالحها الحزبية والشخصية الضيقة على مصالح الوطن العليا ، وإبتعادهم أولا وأخيرا عن لغة الحوار كلغة مثلى للتفاهم والتصالح والسلام. ومانعة للفرقة والإننقسام والصراع.



لكن إيماننا الكبير بالله سبحانه وتعالى ، ثم ثقتنا الكبيرة بحكمتكم وحكمة كل القيادات الوطنية تجعلنا نشعر بالنصر والفرج ، وبأن اليمن سيعود كما كان ، أرض الخير والعطاء والوحدة والأمن وتلإستقرار والرخاء والإزدهار ،.



وكون الحوار هو القاسم المشترك بين حزب الحوار وحزب المؤتمر الشعبي العام ، وهو اللغة الجامعة للوحدة والسلام ولكل إحتياجات ومقتضيات الحياة ومتطلبات الإنسان ، فإنني أدعوكم وكل قيادات الأحزاب السياسية والقوى والوطنية الموجودة في الداخل والخارج إلى الجلوس على طاولة الحوار والشروع في حوار وطني يفي الداخل اليمني في صنعاء أو في عدن في المهرة أو في صعدة ، بدون شروط مسبقة وبعيدا عن التدخلات الخارجية ، تحت سقف الجمهورية والوحدة والسيادة اليمنية،

وبما يحفظ ماء وجه الجميع ويحقق مصالحهم وينهي الأزمة الداخليه والإقتتال اليمني اليمني ، ويحقق آمال وتطلعات اليمنيين في السلام والعيش الكريم.





وفي الختام أكرر التهاني لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة ، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام ، مؤكدين لكم وقوفنا الدائم إلى جانبكم في كل ما تصبون إليه.،

وبما يساهم في تعزيز ثقافة الحوار لتصبح سلوكا للحياة ومنهجا لتعامل اليمنيين مع بعضهم البعض ومع مختلف قضاياهم السياسية والمختلفه.

ودمتم بخير والله يرعاكم.

أخوكم الأستاذ /

مختار ناجي علي يونس

الأمين العام لحزب الحوار الوطني.



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كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من الامين العام للحزب الناصري الديمقراطي، عبدالمجيد الحنش، جاء فيها :



الاخ الشيخ صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

اتقدم بأسمي ونيابة عن مختلف كوادر الحزب الناصري الديمقراطي الى سيادتكم وقيادة المؤتمر الشعبي العام ومختلف فعالياته التنظيمية بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وهى مناسبة دينية عظيمة تعلو خلالها القيم الدينية والاجتماعية وروح الوطنية والفدا وتستدعي الى تمثل قيم ديننا الحنيف لنحقق من خلالها كل ما ينتصر لديننا ووطننا الصامد.

وهى مناسبة ايضا لنشيد من خلالها بمواقفكم الوطنية الجسورة المنتصرة للوطن والمواجهة بقوة وعنفوان للعدوان الغاشم والمجسدة ايضا المثل والقيم الميثاقية في الوسطية والاعتدال والتعامل مع كل مايهم الوطن بروح من المسؤلية المستوعبة احتياجات ومتطلبات شعبنا ووطننا التي جعلت من تنظيم المؤتمر رائدا في العمل الوطني والاجتماعي والى جهودكم العظيمة في الحفاظ على تنظيم المؤتمر الذي يزخر اليوم بفضل توجهاتكم بالحيوية والفاعلية كتنظيم على الارض اليمنية وخادما لتطلعات وامال شعبنا

راجيا من الله العلي العظيم لكم المزيد من التوفيق والنجاح وموفور الصحة والعافية ولتنظيم المؤتمر كل نجاح وتألق

وليمننا المزيد من الانتصارات على مختلف الجوانب والاصعدة

وكل عام وأنتم بخير

اخوكم/

عبدالمجيد الحنش

الامين العام للحزب الناصري الديمقراطي

