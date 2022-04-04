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أكلات يجب تجنبها في وجبة السحور

السحور ليس فقط وجبة مهمة واساسية في يوم رمضان، إلا أنها أيضا تعتبر أخر وجبة يمكن تناولها مدة قد تصل إلى 20 ساعة هذا العام، لذا يجب اختيار ما يقدم فى هذه الوجبة بعناية حتى لا يزيد الشعور بالعطش عن الطبيعي أو زيادة الشعور بالجوع في نهار رمضان، فيستعرض اليوم السابع بعض من الأطعمة والمشروبات التى تزيد الشعور بالعطش وقد تسبب قلق النوم وجوع النهارإذا تناولتها في السحور وفقاً لموقع "Foodntv" كما يلي:



الأطعمة المالحة:

كالجبنة الحادقة "المش" والمورتة والرنجة والفسيخ، حيث يمكن لأي طعام يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أن يجعلك تتحول إلى إنسان هدفة الأساسي البحث عن كوب ماء، حيث يؤدي الصوديوم في نظامك إلى فقدان للكثير من السوائل ، لأن الكثير من الماء الموجود في الجسم يذهب إلى التخلص من هذا الصوديوم الزائد الموجود في الملح.



المعلبات:

تحتوي المعلبات على نسبة كبيرة من الصوديم لتحفظ لاطول وقت، وهذا ما يجعلك تفقد أكبر كمية من الماء بالجسم، كما تزيد من قلق النوم والاحساس بالجوع، فلذلك عليك الحد من استهلاكك للأطعمة المعلبة والأطعمة المصنعة والأطعمة المجمدة.



الأطعمة والمشروبات السكرية:

يمكن للمشروبات السكرية أن تعوضك على الفور عندما تكون في حاجة ماسة إلى السوائل، ومع ذلك ، فإن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد تزيد من معدل فقدان الماء في الجسم، حيث يُعتقد أن المشروبات السكرية تخلق بيئة حمضية يمكن أن تضعف وظيفة الإنزيم وتقلل من سعة تخزين المياه في الجسم الضرورية لهضم كل السكر الإضافي الموجود في النظام.



المشروبات الغازية:

إذا كنت تشرب مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمشروبات الرياضية، فتأكد من الحد من استهلاكها لأنهم لا يفعلون شيئًا سوى زيادة الجفاف في جسمك.



المقليات:

تحتاج المقليات إلى الكثير من الزيت والملح ليصبح الطعام اكثر لذاذه وقرمشة، وهذا يجعله غني بالصوديم، الذي يؤدي إلى فقدان للكثير من السوائل، للتخلص منه.

(اليوم السابع)

