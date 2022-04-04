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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من الامين العام المساعد الشيخ خالد الشريف

الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من الامين العام المساعد الشيخ خالد الشريف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها :

الاخ الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام .... المحترم

يطيب لى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443هجرية، أن اتقدم اليكم بخالص التهاني والتبريكات واصدق الامنيات بهذه المناسبة الدينية العظيمة على قلوبنا .

وهي مناسبة لنعبر من خلالها عن شعورنا بالفخر والإعتزاز لمواقفكم الوطنية الجسورة المنتصرة للوطن والمواجهة بقوة للعدوان الغاشم، ونشيد بحنكتكم السياسية وحكمتكم في قيادة تنظيمنا الرائد (المؤتمر الشعبي العام)، مجسدين قيم ومبادئ الميثاق الوطني بروح مسئولية ووطنية عالية.

سائلا المولى العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة.

وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن ينعم على وطننا بالسلام والأمن والأمان،
وكل عام وانتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بخير

أخوكم /
الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف
الامين العام المساعد للمؤتمر








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