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صنعاء.. الانقاذ تناقش التحضيرات لمؤتمر فلسطين

ناقشت اللجنة الإشرافية الخاصة بمؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية في اجتماعها، اليوم، بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سير الأعمال التحضيرية الخاصة بالمؤتمر.



واستعرضت اللجنة، التي تضم وزيري التعليم العالي والبحث العلمي حسين حارب والشباب والرياضة محمد المؤيدي ونائبي وزيري الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله المؤيد والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين ورئيسي جامعتي صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران والبيضاء الدكتور احمد العرامي وعددا من المختصين في المكتب السياسي لأنصار الله ورؤساء اللجان الفرعية الخاصة بالمؤتمر، عددا من المواضيع المتصلة بمسار التحضير لهذه المؤتمر المقرر إقامته، خلال الفترة القليلة المقبلة.



وجرى، خلال الاجتماع، الاطلاع على الملخصات الخاصة بالأبحاث التي سيتم عرضها ومناقشتها خلال المؤتمر، علاوة على المتطلبات المادية والتجهيزية والتقنية والمواد الفلمية التوثيقية المتصلة بالقضية وأبعادها من كافة الجوانب وتأثيراتها وانعكاساتها على المنطقة العربية برمتها، فضلا عن تسليط الضوء على النهج التطبيعي لأغلب الدول الخليجية، التي لم تقتصر على الجانب الرسمي بل والمجتمعي، والذي يسعى إلى النيل من عدالة القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من ناحية، والتعامل مع الكيان الصهيونى بصورة شرعية وخدمة مشاريعه التوسعية والاستيطانية من ناحية.



وأكد الاجتماع على إشراك عدد من الشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية، المعنية والمهتمة بالقضية الفلسطينية من مفكرين وإعلاميين وباحثين في أعمال المؤتمر لإضفاء بُعد دولي لهذه الفعالية الهامة.



كما أكدت اللجنة على المشاركة المؤثرة لوزارات التربية والتعليم والإرشاد وشؤون الحج والعمرة والثقافة والشباب والرياضة في المؤتمر بأوراق عمل حول أدوارها في نصرة القضية، من خلال التوعية المبكرة بها عبر المناهج الدراسية في مختلف المراحل والمستويات التعليمية ومن خلال المنابر الدينية والإرشادية، وكذا أهمية المقاطعة الرياضية للكيان الصهيونى، والتعبير الثقافي والفني عنها بمختلف الوسائل.



وأقرت اللجنة أقامة معرض مصاحب للفعالية للتعبير بأشكال فنية متعددة عن تضامن شعبنا اليمني مع إخوانه أبناء الشعب الفلسطيني وقضيتهم ث، وكذا تجسيد معاناتهم جراء ممارسات المحتل الصهيوني الغاصب.



كما أقرت عقد اجتماع، خلال الاسبوع القادم، للوقوف على التحضيرات النهائية للمؤتمر، وإقرارها بصيغتها النهائية.

