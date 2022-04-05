المؤتمرنت -

القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، من الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نها:





المناضل الشيخ / صادق بن أمين ابو راس ، رئيس المؤتمر الشعبي العام.

تحية طيبه وبعد،،



يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا للعام الثامن على التوالي وشعبنا ووطننا يعاني من عدوان وحصار غاشم دمر كل شيئ في بلادنا دونما اعتبار للجوانب الانسانية وحسن الجوار واخوة الدين.

ورغم ذلك نظل نتوق ونرحب بكل دعوات السلام العادل، وكل ما يجنب شعبنا الويلات والحرب والدمار والحصار، ويضمن لوطننا سيادته ووحدته، ولهذا نؤيد مباركتكم للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة شهرين تبدأ من يوم 2 ابريل 2022م.



وبهذه المناسبة الدينية العظيمة يشرفني أن أجدد لكم الوفاء والثبات في المضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد..



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي والمؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار،،

وكل عام وانتم بخير.



المهنئون

قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام

فاطمة الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة

