المؤتمرنت -

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ ابو راس بحلول شهر رمضان

تلقي رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان، من القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، الشيخ سيف الهياشي، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الاخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام ... المحترم

بعد التحية ...



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذه المناسبة الدينية العظيمة الذي تحل علينا وعل شعوب امتنا العربية والاسلامية، يطيب لي باسمي ونيابة عن قيادات منظمات المجتمع المدني والعمل الجماهيري ان نهنئكم بهذه المناسبة الدينية بشهر الصوم والعتق من النار الذي يحل علينا وشعبنا اليمني العظيم في عامه الثامن من العدوان والحصار من قبل تحالف العدوان والاجرام.



وإننا في منظمات المجتمع المدني نجدها فرصة لنجدد العهد ان نظل مخلصين للوطن ولحزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام تحت قيادتكم الرشيدة

دمتم ودام الوطن والمؤتمر بالف خير

الشيخ / سيف الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية.

