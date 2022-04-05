المؤتمرنت -

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين لا يملكون طعاماً كافياً في رمضان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان، مع تدهور الظروف المعيشية.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة على تويتر: "في رمضان هذا العام، ملايين الناس في اليمن ليس لديهم ما يكفي من الطعام"؛ داعياً إلى إرسال مساعدات إنسانية للشعب اليمني.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت الأحد الماضي إن احتياجات الشعب اليمني «عالية جداً وتفوق الخيال».



وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في اليمن بنحو 25.5 مليون.