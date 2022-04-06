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المؤتمر نت - توقع المتحدث باسم شركة النفط اليمنية وصول السفينة (ديتونا) والتي تحمل شحنة 30 الف طن من مادة الديزل صباح اليوم

3 سفن مشتقات نفطية على رصيف ميناء الحديدة ( تفاصيل)

المؤتمرنت -
3 سفن مشتقات نفطية على رصيف ميناء الحديدة ( تفاصيل)
توقع المتحدث باسم شركة النفط اليمنية وصول السفينة (ديتونا) والتي تحمل شحنة 30 الف طن من مادة الديزل صباح اليوم الاربعاء 6 ابريل 2022م إلى ميناء الحديدة.

واكد عصام المتوكل حصول السفينة على تصريح دخول الى ميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM التابعة للأمم المتحدة .

واوضح المسئول الحكومي أنه تم ربط أولى السفن المفرج عنها وهي سفينة المازوت "سيبلاندر سافير" في الرصيف العام بميناء الحديدة.

متوقعا ربط سفينة البنزين (قيصر) بعد "ضخ حمولة سفينة المازوت (سيبلاندر سافير).








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