المؤتمرنت -

الأرصاد ينبه من أجواء باردة نسبياً في المرتفعات

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين، خاصة المرضى والأطفال وكبار السن والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحذر المركز في نشرته الجوية مرتادي البحر، الصيادين وربابنة السفن الصغيرة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون، صحوة جافة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وذكر أن الأجواء بالمناطق الساحلية، ستكون أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها إلى 27 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، بينما تكون الرياح معتدلة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية.



وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء صحوة بشكل عام، حارة جافة نهاراَ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 08 إلى 18 عقدة.

