المؤتمرنت -

بن حبتور يناقش مستجدات الاوضاع في حضرموت وشبوة

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع محافظي حضرموت لقمان باراس وشبوة عوض محمد بن فريد العولقي، الأوضاع في المحافظتين الواقعتين تحت الاحتلال السعودي - الإماراتي.



واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت إلى شرح عن المستجدات في المحافظة سيما ما يتصل بتواصل التصعيد الشعبي ضد المحتل ومرتزقته نتيجة الانفلات الأمني والتدهور المريع الذي تشهده في الخدمات الأساسية.



وأشار إلى تواصل قيادة المحافظة المستمر مع الشخصيات الوطنية على مستوى المحافظة والتنسيق القائم معهم إزاء جوانب مناهضة المحتل ومرتزقته ومخططه بحق المحافظة، خاصة في ساحل المحافظة .. لافتاً إلى استمرار معاناة سكان الساحل نتيجة إغلاق مطار الريان الذي حوله المحتل الإماراتي إلى ثكنة وقاعدة عسكرية.



من جانبه لفت محافظ شبوة إلى تطورات الأوضاع في المحافظة في ظل استمرار هيمنة مشروع المحتل السعودي الإماراتي على أدواته العميلة والمرتزقة، وانعكاس ذلك على مختلف أوضاع المحافظة الأمنية والخدمية. وتحدث عن تنامي الوعي الشعبي بصورة مضطردة إزاء المحتل وأدواته ومخططاته وسعيه المتواصل للسيطرة على مقدرات المحافظة واستمرار نهب ثرواتها النفطية.





