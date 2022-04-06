الخميس, 07-أبريل-2022 الساعة: 01:00 ص - آخر تحديث: 12:38 ص (38: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - مسؤول: العدوان يحتجز السفينة الإسعافية ديتونا

مسؤول: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل الإسعافية ديتونا

المؤتمرنت -
مسؤول: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل الإسعافية ديتونا
احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان.

وقال الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل إمعاناً في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني وفي خرق واضح للهدنة الأممية المعلنة، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا"، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

واعتبر احتجاز السفينة تجاهلا وخرقا واضحا للهدنة الأممية التي يفترض بها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ليرتفع بذلك عدد السفن المحتجزة إلى ثلاث سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: "هاتريك" بنزيمة يمنح ريال مدريد نقاط تشيلسي
ثقافة: (الاختيار3).. محاكاة وثائقية استثنائية
رياضة: ليفربول يهزم بنفيكا ويقترب من المربع الذهبي
عربي ودولي: القوات العراقية تعتقل إرهابيين
فنون ومنوعات: وفاء عامر فخورة بدورها في راجعين ياهوى
مجتمع مدني: أطعمة تساعد على تقوية المناعة
أخبار: اللواء باراس يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: المنظمات الجماهيرية تهنئ ابو راس بحلول رمضان
أخبار: القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
فنون ومنوعات: لماذا يدمن الأطفال على تيك توك؟
رياضة: مواجهات نارية في ربع نهائي أبطال أفريقيا
أخبار: قنبلة عنقودية تقتل طفلاً وتصيب 4 بالحديدة
عربي ودولي: الناتو: الأزمة الأوكرانية لها تداعيات عالمية
أخبار: متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء
رياضة: ريال سوسيداد يفوز على إسبانيول بهدف قاتل
اقتصاد: الذهب يتراجع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه
أخبار: 82 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تجريان تبادلاً جديداً للأسرى
أخبار: الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين لا يملكون طعاماً كافياً في رمضان
أخبار: تحذير هام للصيادين في الساحل الغربي
عربي ودولي: فرنسا تطرد عدداً من الدبلوماسيين الروس
رياضة: كريستال بالاس يكتسح أرسنال بثلاثية قاسية
رياضة: ميلان ينفرد بالصدارة بعد التعادل مع بولونيا
أخبار: صنعاء.. الانقاذ تناقش التحضيرات لمؤتمر فلسطين
علوم وتقنية: أعراض سرطان العظام.. انتبه لها جيداً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022