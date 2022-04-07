المؤتمرنت -

قوى العدوان ومرتزقتها ترتكب 119 خرقاً للهدنة

واصلت قوى العدوان ومرتزقتها خروقاتها للهدنة الإنسانية والعسكرية.



وأوضح مصدر عسكري، أن قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبت 119 خرقا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان تمثلت في 40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب والجوف وتعز وحجة وصعدة ولحج وما وراء الحدود، فيما شن طيران الاستطلاع تسع غارات على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الفاخر بمحافظة الضالع ومنطقة ملعا ومديرية الجوبة بمحافظة مأرب.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا ثلاثة تحصينات قتالية، في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، ومنطقة البرح بمحافظة تعز.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 15 عملية قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وصرواح بمأرب.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 58 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والجوف وصعدة ولحج والضالع والبيضاء وفي جبهات الحدود.