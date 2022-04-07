المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 98 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق طيران الأباتشي الحربي في أجواء جبهات الحدود، و40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة ولحج والضالع والبيضاء وعمران وما وراء الحدود.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا 3 تحصينات قتالية، في تبة الروسي بتعز وغرب الكدف في مديرية حيران بحجة وفي موقع سلطان في جيزان.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 5 عملية قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمأرب، والحقول بالجوف، والضباب بتعز، والبتول في الملاحيظ بصعدة، وفي منطقة مالح بمحافظة البيضاء.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 43 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والجوف وصعدة وحجة ولحج والبيضاء والضالع وما وراء الحدود.