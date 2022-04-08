المؤتمرنت -

أجواء حارة وجافة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين، بالمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية او الذاهبين إليها من أجواء حارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحذر المركز في نشرته الجوية اليوم، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة بوجه عام أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وغائمة جزئيا أثناء النهار مع تشكل السحب المنخفضة والركامية على أجزاء منها في فترة ما بعد الظهيرة مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية.



وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الغربية مع رياح نشطة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن لتصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وإثارة العوالق الترابية والرملية.



وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع أجواء جافة وحارة أثناء النهار، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بشكل عام.