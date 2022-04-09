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المؤتمر نت - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء سريان قرار تخفيضات قيمة المخالفات المرورية المرتكبة

صنعاء.. تخفيض رسوم المخالفات المرورية إلى ألف ريال

المؤتمرنت -
صنعاء.. تخفيض رسوم المخالفات المرورية إلى ألف ريال
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء سريان قرار تخفيضات قيمة المخالفات المرورية المرتكبة ما قبل 13 أبريل 2022م.

وأوضحت إدارة المرور في بيان لها، أنه سيتم الاكتفاء بدفع مبلغ ألف ريال عن كل مخالفة سابقة بمختلف أنواعها.. مشيرة إلى أنه سيتم الإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة "وثيقة الملكية"، لكافة السنوات الماضية وسيكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط.

وأكد البيان أن موعد التنفيذ سيبدأ من 13 أبريل 2022م لمدة ثلاثة أشهر .. داعياً جميع مالكي المركبات للاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة بالسداد وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

ولفتت الإدارة العامة للمرور وفروعها بالمحافظات، إلى أنها ستتخذ الإجراءات حيال المخالفين فور انتهاء مدة التخفيض المعلن عنها.

وذكرت أن الاستعلام عن المخالفات وتسديدها متاح عبر إحدى الموقع الإلكتروني للمرور: www.trye.gov.ye والتطبيق الإلكتروني للمرور في متجر "جوجل بلاي"، تطبيق ريال موني الإلكتروني، خدمة السريع المنتشرة لدى محلات الصرافة المعتمدة وفروع الإدارة العامة للمرور في الجمهورية.








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