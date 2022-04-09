المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ صالح عبدالله شويعه

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح عبدالله شويعه عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، في وفاة أخيه علي شويعه، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لنجل الفقيد محمد علي ناصر شويعه وباقي أفراد الأسرة وكافة آل شويعه بمديرية مبيَن محافظة حجة في هذا المصاب.. مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".