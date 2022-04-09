السبت, 09-أبريل-2022 الساعة: 09:45 م - آخر تحديث: 08:37 م (37: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - قلة النوم تزيد من احتمال الإصابة بمرض خطير

قلة النوم تزيد من احتمال الإصابة بمرض خطير

المؤتمرنت -
قلة النوم تزيد من احتمال الإصابة بمرض خطير
كشفت إحصائية جديدة أن جائحة كورونا، دفعت شخصا من كل اثنين إلى المعاناة مع النوم. لكن الحصول على قسط جيد من الراحة في الليل مهم لأكثر من مجرد زيادة الطاقة.

وبحسب موقع "إكسبريس" البريطاني وجد العلماء أن السهر طويلا كان له تأثير كبير على التعبير الجيني داخل خلايا الدم.

كما وُجد أيضا أن الجزء المنتج للطاقة من الخلايا، والمعروف باسم الميتوكوندريا لا يعمل كما ينبغي بفعل السهر أو قلة النوم، ما يمثل علامة حمراء محتملة لمرض الزهايمر.

والدماغ عضو نشط للغاية يستهلك معظم الأكسجين ويحتاج إلى الكثير من الطاقة، والميتوكوندريا توفر هذه الطاقة.

وبالتالي، فإن الحصول على قسط غير كافي من النوم سيعني أنه سيكون هناك نقص في الطاقة داخل تلك الخلايا العصبية، ما سيؤدي إلى موتها إذا كان الأمر واسع النطاق.

يسبح دماغك في سائل يسمى السائل النخاعي. أوضحت البروفيسور لورا لويس، التي كانت تدرس حركة هذا السائل، أنه "يخفف" من وزن الدماغ.

وتابعت: "لكن هذا السائل يساعد أيضا في إخراج الفضلات من الدماغ في النهاية. لذا، فإن الفضلات التي يتم إنتاجها في الأنسجة يمكن أن تنتقل نوعا ما إلى هذا السائل وتصبح في نهاية المطاف نوعا من التنظيف. وهذا يشمل الأميلويد".

وأوضحت البروفيسور: "الأميلويد هو بروتين متورط في التسبب بمرض الزهايمر.عندما تكون نائما، يتم إزالة الأميلويد من الدماغ بمعدلات عالية جدا، وإذا كنت لا تنام، فلن يتم التخلص من هذه النفايات".

وأضافت"هذا يساعد في تفسير لماذا يلعب النوم دورا مهما في المساعدة على طرد السموم من الدماغ، مثل تلك المرتبطة بمرض الزهايمر".

وبخلاف إمكانية تسبب قلة النوم في الإصابة بالزهايمر على المدى الطويل، فإنها تزيد من مستويات التوتر، وتترك تأثيرا سلبيا للغاية على جهاز المناعة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: البنتاغون: نسعى لتجنب التوتر مع روسيا
فنون ومنوعات: يصدم أسرته ويعود بعد يوم من دفنه
رياضة: إشبيلية يقلب تأخره إلى فوز على غرناطة
أخبار: 67 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: محمد صلاح يعترف: أنا في موقف حساس
علوم وتقنية: الفياغرا خطر يهدد حياة الرجال
عربي ودولي: روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي
اقتصاد: الدولار يلامس مستوى 100 نقطة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: فوائد الإقلاع عن التدخين لمرضى القلب
أخبار: أجواء حارة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
أخبار: الأمين المساعد يشارك باحتفال تأسيس حزب البعث
أخبار: توضيح هام من الكهرباء بشأن التسعيرة الجديدة
أخبار: وصول سفينة للحديدة تحمل 32 ألف طن بنزين
عربي ودولي: القضاء الباكستاني يلغي قرار حل البرلمان
فنون ومنوعات: أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس
أخبار: الكهرباء تدعو ملاك المولدات إلى الالتزام بهذه التسعيرة
علوم وتقنية: خبراء تغذية: هذه الأطعمة تؤدي إلى الخمول
مجتمع مدني: متى يدل الصداع على الإصابة بسرطان المخ؟
محافظات: ضبط 181 مخالفة تموينية بمحافظة صنعاء
أخبار: قوى العدوان تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية
عربي ودولي: الصين تحذر من زيارة بيلوسي لتايوان
فنون ومنوعات: سويسرا تعلن الحرب على هدر الطعام
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
رياضة: بنزيمة يتوج بجائزة جديدة مع ريال مدريد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022