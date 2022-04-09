المؤتمرنت -

الوهباني يعزي رئيس مؤتمر بني حشيش بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى العميد/احمد احمد الحميدى، رئيس فرع المؤتمر الشعبى بمديرية بنى حشيش، بمحافظة صنعاء، وذلك بوفاة والدته الفاضلة.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

