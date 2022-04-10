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المؤتمر نت - تدشين حالة الاستقرار التمويني وتشغيل محطات تعبئة المشتقات النفطية إبتداءً من مساء يوم غد الأحد 10 ابريل الجاري.

تسعيرة جديدة .. تدشين مرتقب لحالة الإستقرار التمويني للمشتقات النفطية

المؤتمرنت -
تسعيرة جديدة .. تدشين مرتقب لحالة الإستقرار التمويني للمشتقات النفطية
كشف المتحدث باسم شركة النفط اليمنية اعتزامهم تدشين حالة الاستقرار التمويني وتشغيل محطات تعبئة المشتقات النفطية إبتداءً من مساء يوم غد الأحد 10 ابريل الجاري.

واعلن عصام المتوكل عقد مؤتمر صحفي يوم غد الأحد " للاعلان عن التكلفة الفعلية للمواد الواصلة عبر ميناء الحديدة إلى جميع محطات الوقود في امانة العاصمة والمحافظات".

ومن المقرر ان يعلن المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، وذلك بعد وصول عدد من السفن إلى ميناء الحديدة خلال الايام الماضية .








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