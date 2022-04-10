المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على المرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وغائماً جزئياً على المناطق الساحلية مع احتمال هطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس صحواً أثناء الليل والصباح الباكر، مع تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على المرتفعات الغربية في مناطق متفرقة من محافظات : عمران، جنوب غرب صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، إب وريمة خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وحسب المركز يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها إلى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وفي المناطق الصحراوية سيكون الطقس صحواً بشكل عام وأجواء حارة جافة ومغبرة نسبياً نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال .



ولفت المركز أن أرخبيل سقطرى قد يشهد طقساً غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم، وقاطني المناطق الصحراوية من الأجواء الحارة أثناء النهار.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



