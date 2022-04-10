الأحد, 10-أبريل-2022 الساعة: 08:41 م - آخر تحديث: 08:26 م (26: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
هل يوجد نظام عالمي جديد أو قديم؟!
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - مسؤول: الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية لصيانة صافر

مسؤول: الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية لصيانة خزان صافر

المؤتمرنت -
مسؤول: الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية لصيانة خزان صافر
أكد رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، إبراهيم السراجي، أن الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها.

وأوضح السراجي في بيان أن مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، طبقاً لمضامين المذكرة، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ولفت إلى أن تأخير تسليم الخطة التشغيلية مؤشر غير إيجابي على التزام الأمم المتحدة بما تم الاتفاق عليه.

وأكد رئيس اللجنة، أن خزان صافر في حالة تدهور مستمر تستدعي الإسراع في إنجاز الالتزامات لمنع حدوث الكارثة المحتملة في البحر الأحمر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يعزز صدارته لليغا بثنائية في خيتافي
محافظات: إب: فتح مظاريف 15 مشروعا بمجال الطرق
أخبار: السياسي الأعلى: الملف الإنساني مؤشر حقيقي لإنجاح الهدنة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ صالح عبدالله شويعه
أخبار: الأرصاد يحذر: أجواء باردة خلال الساعات القادمة
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ريمي
عربي ودولي: البنتاغون: نسعى لتجنب التوتر مع روسيا
فنون ومنوعات: يصدم أسرته ويعود بعد يوم من دفنه
رياضة: إشبيلية يقلب تأخره إلى فوز على غرناطة
أخبار: تخفيض رسوم المخالفات المرورية إلى ألف ريال
أخبار: 67 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: محمد صلاح يعترف: أنا في موقف حساس
علوم وتقنية: الفياغرا خطر يهدد حياة الرجال
عربي ودولي: روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي
اقتصاد: الدولار يلامس مستوى 100 نقطة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: فوائد الإقلاع عن التدخين لمرضى القلب
أخبار: أجواء حارة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
أخبار: الأمين المساعد يشارك باحتفال تأسيس حزب البعث
أخبار: توضيح هام من الكهرباء بشأن التسعيرة الجديدة
أخبار: وصول سفينة للحديدة تحمل 32 ألف طن بنزين
عربي ودولي: القضاء الباكستاني يلغي قرار حل البرلمان
فنون ومنوعات: أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس
أخبار: الكهرباء تدعو ملاك المولدات إلى الالتزام بهذه التسعيرة
علوم وتقنية: خبراء تغذية: هذه الأطعمة تؤدي إلى الخمول
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022