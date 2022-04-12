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المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية

تنبيه هام من مركز الارصاد للمتواجدين في الأودية

المؤتمرنت -
تنبيه هام من مركز الارصاد للمتواجدين في الأودية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وأجواء صحوة حارة وجافة على المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية ،أن من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا في المرتفعات الجبلية على أجزاء من محافظات "صعدة، المحويت، حجة، غرب عمران وريمة، خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ولفت إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة في المناطق الساحلية ،على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها إلى 25 عقدة تعمل على إثارة الاتربة والغبار واضطراب البحر وارتفاع الموج .

وفي المناطق الصحرواية ستكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.. فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين ما بين 08 إلى 16 عقدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم.

كما نبه مرتادي البحر و الصيادين وربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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