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المؤتمر نت - بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر أغسطس ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

صرف النصف الأول من معاش أغسطس ٢٠١٨ للمتقاعدين المدنيين

المؤتمرنت -
صرف النصف الأول من معاش أغسطس ٢٠١٨ للمتقاعدين المدنيين
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر أغسطس ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية إلى البريد والبدء بعملية الصرف اعتبارا من اليوم الثلاثاء.. داعيا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بكل الجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات الناتجة عن مشكلة نقص السيولة بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وتأخير دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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