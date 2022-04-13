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أمين عام المؤتمر يعزي الشيخ علي محمد القيسي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي محمد أحمد القيسي عضو اللجنة الدائمة، أمين عام المجلس المحلي بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ علي القيسي وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وآل القيسي كافة في هذا المصاب.. سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.