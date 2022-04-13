المؤتمرنت -

الأرصاد ينبه: سحب رعدية وممطرة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً وجافاً في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وغائماً جزئياً في المناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن يبقى الجو صحواً وجافاً أثناء الليل والصباح الباكر، وصحواً إلى غائم جزئياً أغلب ساعات النهار.



وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار محلية قد يصاحبها الرعد أحياناً في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المناطق الجبلية خاصة الشمالية الغربية من ذمار جنوباً وصولاً إلى صعدة شمالاً.



وفي المناطق الساحلية سيبقى الجو صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، حاراً ورطباً نهاراً، والرياح السطحية معتدلة السرعة تنشط على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وتصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة وتعمل على إثارة الأتربة والرمال واضطراب البحر.



وحسب المركز سيكون الطقس في المناطق الصحراوية صحواً وجافاً بشكل عام، حاراً نهاراً وتنشط الرياح السطحية وتثير العوالق الترابية والرملية وتصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.



كما سيبقى الجو في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً بوجه عام.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه المركز أيضاً المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية من الجو الحار والجاف، وفي المناطق الساحلية من الجو الحار والرطب، ومرتادي البحر والصيادين في الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.