المؤتمرنت -

مصدر عسكري يؤكد استمرار خروقات قوى العدوان للهدنة الإنسانية

أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان ومرتزقتها للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبت 71 خرقاً، تمثلت في 50 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وعمران.



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية هجومية باتجاه مواقع الجيش واللجان في العكد واللجمة والفليحة ومحزام ماس وحراضة في محافظة مأرب.



وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدو استهدفوا بصاروخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد، كما شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والعكد والفليحة واللجمة بمأرب.



وأشار المصدر إلى رصد 17 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، لحج، الضالع وما وراء الحدود.