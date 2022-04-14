المؤتمرنت -

3 تحذيرات.. الأرصاد يكشف طقس الـ24 ساعة المقبلة

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة، خلال الـ24 ساعة المقبلة.



كما نبه المركز في نشرته الجوية اليوم، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومرتادي البحر والصيادين في الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.



وتوقع المركز أن تشهد المناطق الساحلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، حارة ورطبة نهاراً ، مع رياح معتدلة السرعة تنشط على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها تصل إلى 32 عقدة تعمل على اضطراب البحر وإثارة الأتربة والرمال.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية، صحواً وجافاً بشكل عام، حاراً نهاراً مع رياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال وتصل أقصى سرعة لها إلى 18عقدة.



وفي أرخبيل سقطرى ستكون الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام.



أما في المرتفعات الجبلية فمن المتوقع أن تكون الأجواء صحوة وجافة أثناء الليل والصباح الباكر، وصحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار والفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية من ذمار جنوباً وصولاً إلى صعدة شمالاً .