المؤتمرنت -

ابوراس يرأس أمسية رمضانية للجنة العامة للمؤتمر (تفاصيل)

رأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئبس المؤتمر الشعبي العام، أمسية رمضانية للجنة العامة للمؤتمر في العاصمة صنعاء.



وجدد رئيس المؤتمر تهانيه لجميع قيادات المؤتمر بشهر رمضان المبارك ومن خلالهم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني الصامد والصابر.



واستعرض أبوراس في اللقاء اخر المستجدات السياسية على الساحة الوطنية ونتائج اللقاء الذي عقد مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ وما تم خلاله من نقاش واضح وصريح حول الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.



وجدد الشيخ صادق موقف المؤتمر المرحب بالهدنة وبأي جهود من شأنها تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا اليمني وضرورة أن تصدق النوايا لانجاحها، مشدداً على أهمية استكمال وتنفيذ ما يخص الملف الإنساني وعلى رأس ذلك فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والسماح بدخول المشتقات النفطية وكافة السلع الغذائية والضرورية وفتح الطرقات بين المدن والمحافظات، وفي مقدمتها طرق محافظتي تعز ومأرب وبقية المحافظات الأخرى.



وأوضح رئيس المؤتمر أن أي خطط سلام لابد أن تضع في الاعتبار ايقاف العدوان ورفع الحصار وإخراج القوات الأجنبية من اليمن ورفع اليمن من البند السابع وبما يضمن إتاحة المجال لحوار يمني يمني دون أي تدخلات خارجية.



وفيما يخص الجانب التنظيمي، أشار أبوراس إلى أهمية المضي في عملية استكمال خطة العمل لهذا العام ومن ذلك استكمال عملية تحديث البناء التنظيمي بكل جوانبها؛ مثمناً في الوقت نفسه مواقف قيادات وقواعد المؤتمر في مختلف المحافظات والتفافهم خلف قيادتهم التنظيمية والسياسية في صنعاء.



من جانبهم أثنى أعضاء اللجنة العامة على موقف قيادة المؤتمر المؤتمر فيما يخص مختلف القضايا ومنها ترحيبه بالهدنة الإنسانية وموقفه الرافض لما سمي بمشاورات الرياض ومخرجاتها وما يترتب عليها.



هذا وقد ناقشت الأمسية عدداً من القضايا واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.