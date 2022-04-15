المؤتمرنت -

قوى العدوان ترتكب 55 خرقاً للهدنة في 9 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 55 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 45 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، الحديدة، البيضاء، عمران، المحويت وما وراء الحدود.



ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان، استهدفوا بأربعة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والنقعة السفلى والبلق الشرقي، وشن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي بمأرب.



وأكد المصدر أنه تم تسجيل ثمانية خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والجوف والضالع.