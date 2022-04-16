المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل الموسمي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / نصر الموسمي، والشيخ/ فايز الموسمي، وكافة ابناء قبيلة المواسمة في مديريتي يريم والقفر محافظة اب، في وفاة الشيخ عبدالله صالح الموسمي واخيه دحان، إثر حادث مروري أليم .



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب..

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل،

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

