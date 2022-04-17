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المؤتمر نت - حذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار

امطار رعدية متوقعة على 9 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
امطار رعدية متوقعة على 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدة محافظات وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز.

وأشار المركز إلى امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين، البيضاء، وأجزاء من محافظات شبوة، حضرموت والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

كما توقع المركز إرتفاع في درجات الحرارة العظمى تتراوح مابين 36 إلى 40 درجة مئوية على الصحارى.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

وحذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو عند تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهاراً.

وأفاد المركز بأن النماذج العددية وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن حالة عدم استقرار الأجواء، تسود أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والمرتفعات الجبلية المحاذية لها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المركز إلى أن هناك أمطار رعدية هطلت أمس على عدة محافظات، كانت معظمها خارج محطات الرصد الجوي








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