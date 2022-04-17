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أخبار
المؤتمر نت - أكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن اليمن مقبلة على موجة أمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم المناطق

أمطار غزيرة.. الشوافي يكشف موعد تحسن حالة الطقس

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة.. الشوافي يكشف موعد تحسن حالة الطقس
أكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" أن اليمن مقبلة على موجة أمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم المناطق خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الشوافي نشاط نسبي لهطول الامطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة الأيام القادمة (خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان 1443 هجرية وحتى منتصف الأسبوع الرابع).

وأوضح الفلكي الشوافي أن معظم الهطول يتركز على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والغربية والمناطق المحاذية مع هطول اقل في المناطق الآخرى.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن الهطول قد لا يغطي كل المناطق، مؤكداً أن التوقعات تُشير إلى توسع الهطول وكميته من منتصف الأسبوع الرابع وحتى نهاية رمضان ليعم معظم المناطق اليمنية.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وإنخفاض الرؤية الأفقية وتدفق السيول.








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