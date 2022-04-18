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أخبار
المؤتمر نت - أكد الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إمعان تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة

المتوكل: تحالف العدوان يُمعن في احتجاز سفن الوقود

المؤتمرنت -
المتوكل: تحالف العدوان يُمعن في احتجاز سفن الوقود
أكد الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إمعان تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن الوقود وخاصة الديزل رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة، أن هدف تحالف العدوان من احتجاز سفن الديزل المرتبطة بالقطاعات الخدمية كالصحة والمياه والكهرباء أن تظل تكلفة هذه الخدمات مرتفعة على المواطن وخاصة في شهر رمضان.

وأشار المتوكل، إلى أنه ما تزال هناك سفينتي ديزل محتجزة في منطقة احتجاز التحالف قبالة سواحل جيزان بحملة إجمالية 59 ألفا و976 طن ولفترات متفاوتة بلغت لأولى السفن 12 يوما.

وأكد أن الأمم المتحدة لم تضع حداً لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها.









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