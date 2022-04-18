المؤتمرنت -

تحذير هام لسائقي المركبات وسكان الأودية

نبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من هطول الأمطار والعواصف الرعدية في عدة محافظات وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته التحذيرية هطول أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات ذمار، إب وتعز.



وذكر أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالاً حتى محافظة تعز جنوباً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من محافظات الضالع، أبين، شبوة وحضرموت وعلى المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي خلال فترتي الظهيرة والمساء.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والاحتماء منها.



وحذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو عند تشكل الضباب أو الشابورة المائية.



كما توقع المركز ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية تتراوح ما بين 36 إلى 40 درجة مئوية .. حاثا المواطنين في تلك المناطق إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أشار المركز إلى كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي إب : 20 ملم، السدة (إب) : 0.7 ملم، في حين هطلت أمطار رعدية كانت معظمها خارج محطات الرصد الجوي.

