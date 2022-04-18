المؤتمرنت -

65 خرقاً لقوى العدوان ومرتزقتهم خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 65 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 42 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، الجوف، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وما وراء الحدود.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض بحجة والملاحيظ بصعدة.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر تأكيده :تسجيل 17 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات تعز، حجة والضالع.

