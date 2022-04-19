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المؤتمر نت - توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها عواصف رعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية

توقعات بهطول أمطار متفاوتة على المحافظات الجبلية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفاوتة على المحافظات الجبلية
توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها عواصف رعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأكد المركز في نشرته الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها العواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وقد تمتد شرقاً باتجاه جبال أبين وشبوة وأجزاء من هضبة حضرموت.

وأشار إلى بقاء درجات الحرارة مرتفعة نهاراً على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وتشمل "مارب، الجوف، صعدة، شبوة، حضرموت والمهرة"ـ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى من 35 إلى 40 درجة مئوية.

ونبّه المركز المواطنين، في المناطق الجبلية الآنفة الذكر من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة من تدني الرؤية بسبب السحب المنخفضة وهطول الأمطار.

كما نبّه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية أو الذاهبين إليها من الطقس الحار نهاراً.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سجّلت بعض محطات الرصد الجوي كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية " المحويت : 07.2، السدة : 01.8 ، إب : 01.0 ، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله أمطار خير وسقيا بركة.








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