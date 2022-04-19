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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بأشد العبارات قيام عدد من المتطرفين اليمينيين في مدينة "مالمو" السويدية بأعمال استفزازية

الخارجية تدين إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد

المؤتمرنت -
الخارجية تدين إحراق نسخ من القرآن الكريم في السويد
أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بأشد العبارات قيام عدد من المتطرفين اليمينيين في مدينة "مالمو" السويدية بأعمال استفزازية وتحريض ضد المسلمين والقيام بإحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأوضح المصدر أن هذه الأعمال غير المسؤولة تعد تحريضيا مستفزا لأكثر من ملياري مسلم، تزامنا مع انتشار الخطاب الشعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين.

وحذر من نتائج مثل تلك الاستفزازات، لافتا إلى أن هذا الخطاب الشعبوي يُعد أحد أشكال العنف والإرهاب الذي تدعي دول الغرب محاربته في أدبياتها وقوانينها أمام العالم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب المصدر السلطات السويدية بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المسؤولين من الجماعات المتطرفة في مدينة مالمو.

وأكد على أهمية قيام الحكومات والمنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية بمسؤولياتها في التأكيد على احترام حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات رادعة ضد مخططي ومرتكبي أعمال العنف والتحريض ضد الأديان كونها تزعزع السلم الاجتماعي وتنشر الكراهية بين الشعوب.








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