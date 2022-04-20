المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الفراصي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد احمد الفراصي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للشيخ علي أحمد الفراصي وإخوانه، ونجل الفقيد صالح محمد احمد الفراصي وإخوانه وكافة آل الفراصي في منطقة البردون بمديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.



وأشاد الوهباني، في برقيته بمناقب الفقيد وأعماله الجليلة حيث كان من الشخصيات الاجتماعية التي سخرت حياتها لفعل الخير والصلح بين الناس وتكريس التآخي بين ابناء المجتمع.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".