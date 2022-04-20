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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت هيئة الطيران المدني والأرصاد، أن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي سيكون

الكشف عن موعد أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
الكشف عن موعد أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء
أعلنت هيئة الطيران المدني والأرصاد، أن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي سيكون يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم، "إن الأمم المتحدة أبلغت وزارة الخارجية، بأنه تم الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد الموافق 24 أبريل الساعة 8 صباحا".

وذكر أن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ من اليوم إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى.








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