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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 82 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 82 خرقاً للهدنة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
قوى العدوان ترتكب 82 خرقاً للهدنة في 7 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 82 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 59 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، عمران، الحديدة وما وراء الحدود.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في جبل الصاد بمديرية حريب بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 6 خروقات بقصف مدفعي وصاروخي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، كما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي بمأرب والملاحيظ بصعدة.

وأكد المصدر رصد 16 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وحجة والضالع.








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