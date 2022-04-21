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أخبار

يمن موبايل توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة

المؤتمرنت -
يمن موبايل توزيع أرباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل أمس توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بواقع 175 ريال للسهم الواحد.

وفي الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة لمساهمي شركة يمن موبايل اليوم، أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، بشركة يمن موبايل وما تحققه من نجاحات كبيرة.

وثمن الوزير النمير جهود قيادة الشركة وموظفيها في سبيل مواكبة تطورات تكنولوجيا الاتصالات عبر الانتقال إلى الجيل الرابع وتوسعة خدماتها وانتشارها في جميع محافظات الجمهورية.

وبارك إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في انعقاد الجمعية العمومية ،مشددا على أهمية بذل مزيد من الجهود من قيادة الشركة في سبيل التطوير والتحديث مواكبة لكل جديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات.

ولفت الوزير النمير إلى أن وزارة الاتصالات وجهت شركات الاتصالات بعمل اكتتاب لـ30 بالمائة من كل شركة، أسهم للمواطنين لتحقيق نجاحات مماثلة لشركة يمن موبايل.

وذكر بأن شركات الاتصالات مطالبة خلال الخمس السنوات القادمة الانتقال إلى الأجيال الحديثة وزيادة الانتشار في محافظات الجمهورية بما لا يقل عن 90 بالمائة.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي حرص الشركة على الاستمرار في الريادة التي حققتها منذ تأسيسها انطلاقا من المسئولية تجاه مساهميها.

وأشار إلى أن الشركة رغم الصعوبات التي تواجهها من عدوان وحصار وصعوبة إدخال التجهيزات الفنية وتضخم الأسعار إلا أنها تجاوزت كل ذلك محققة نتائج متميزة.

ولفت إلى أن الشركة عملت على تطوير منظومة الشبكة والتجهيزات الفنية والانتقال إلى تقنية الجيل الرابع كأول مشغل لهذا الجيل في اليمن.



وأوضح أن عدد المشتركين وصل مع نهاية العام الماضي إلى 9 مليون و500 ألف مشترك، وبلغت إيرادات الشركة أكثر من 190 مليار ريال، بمعدل نمو 12ر16 بالمائة عن العام السابق، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل أكثر من 35 مليار ريال بمعدل نمو 74ر28 بالمائة عن العام السابق.

واستمع أعضاء الجمعية العامة، إلى تقرير مجلس الإدارة، وتمت المصادقة عليه، والاطلاع على القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها والموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة.

كما انتخب أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد حيث انتخب عن المواطنين عمار عبد الوهاب الدرة، وعن الشركة ماجد عبد الواسع هائل سعيد، وعن الموظفين إسماعيل أحمد حميد الدين.

حضر اجتماع الجمعية العمومية المدير العام التنفيذي في المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح والمدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع.








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