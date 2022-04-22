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المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة نواز شريف الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين

الخارجية تُدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

المؤتمرنت -
الخارجية تُدين التفجير الإرهابي في أفغانستان
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة نواز شريف الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت المناهض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره بوصفه منافياً للقيم الإنسانية والدينية وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.

وعبر البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل .. مؤكداً وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الأفغاني في مواجهة آفة الإرهاب.








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