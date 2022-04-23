المؤتمرنت -

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22.. استمارة (تمرد) حديث الشارع فى مصر

بدأت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "شيخ شينا" بمشهد يجمع موريس (نور محمود) وزوجته إيرين (سمر مرسى) بعدما تغييرت آرائهم حول فكرة السفر والهجرة، فالأول أصبح يريد السفر بأى طريقة، أما الثانية فلم تعد ترغب فى السفر لرغبتها فى الحصول على حقوق ابنها الرضيع الذى توفى فور ولادته بسبب الإهمال.



ومن جهة أخرى، استمرار حملة التوقيعات على استمارة حملة تمرد وسط قبول كبير من الشعب وتفائل من محمد عبد العزيز (عصام السقا) بالوصول إلى 15 مليون توقيع قبل الذهاب إلى المحكمة الدستورية والمطالبة بسحب الثقة والسلطة من الرئيس حسب الدستور، فى حين أصبحت استمارة تمرد حديث الناس فى المصالح والمؤسسات.



مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.



مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.



وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

