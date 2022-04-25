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المؤتمر نت - تعديل بعض الأسعار.. اغلاق 5 محال تجارية مخالفة

تعديل بعض الأسعار.. اغلاق 5 محال تجارية مخالفة

المؤتمرنت -
تعديل بعض الأسعار.. اغلاق 5 محال تجارية مخالفة
واصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم الحملات الميدانية للرقابة على تنفيذ قرار إشهار القوائم السعرية و الإستقرار التمويني والسلعي .

وتم خلال النزول بمشاركة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، اغلاق خمسة محلات تجارية مخالفة لقرار إشهار القوائم السعرية ورفع الأسعار غير المبرر ، وتحرير محاضر ضبط وتوجيه إنذارات لعدد من المحلات التجارية .

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة بسام الغرباني "إن الحملات المتواصلة تهدف إلى إلزام جميع محلات البيع بإشهار القوائم السعرية بما يضمن تحقيق الاستقرار السعري و ردع المخالفين وحماية المستهلك" ..

وأوضح أن المحلات التي تم إغلاقها هي التي رفضت تصحيح المخالفات بعد توجيه إنذارات رسمية لهم .

وأشار إلى أنه تم خلال النزول الميداني تعديل بعض الأسعار في بعض المولات التجارية، منوها بالدور المهم بالسلطة المحلية في إنجاح عملية النزول الميداني لضبط الأسواق .

من جهته أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء ، فهد الغرباني، أن المكتب ينفذ نزولا ميدانيا يوميا في كافة مديريات محافظة صنعاء تنفيذا لتعليمات قيادة وزارة الصناعة والتجارة وقيادة السلطة المحلية .

إلى ذلك أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، إبراهيم عبدالقادر ، إلى أن الحملات الميدانية تركز حاليا على عملية إشهار القوائم السعرية التي تعد أساسا ضروريا في عملية ضبط الأسعار ومنع الاستغلال والاحتكار .








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