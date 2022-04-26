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أخبار
المؤتمر نت - برنامج تمويني لشركة الغاز خلال أيام العيد

برنامج تمويني مكثف لشركة الغاز خلال أيام العيد

المؤتمرنت -
برنامج تمويني مكثف لشركة الغاز خلال أيام العيد
أعلنت شركة الغاز عن تنفيذ برامج تمويني مكثف للمواطنين في مديريات امانة العاصمه الاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان صادر عنها أن الشركه اليمنيه للغاز تنفذ البرامج التمويني المكثف للمواطنين في مديريات امانة العاصمه صنعاء ابتداء من يوم الثلاثاء 26/4/2022 لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ولفت الى أن الشركة ستقوم بالتوزيع عبر العقال والبيع المباشر عبرالمحطات المتنقله ولاربع فترات في اليوم اضافة الى تشغيل 20محطه لتموين السيارات و20محطة لتعبئة اسطوانات المواطنين من الغاز المستورد من الخارج وبما من شانه استقرار الوضع التمويني .








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