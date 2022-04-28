المؤتمرنت -

“رئاسة مجلس النواب” تدعو لنصرة القضية الفلسطينية

أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ثبات موقفها المناصر للقدس ومظلومية الشعب الفلسطيني وذلك في إطار موقف اليمن المبدئي من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية.



وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، إلى أهمية إحياء روح التضامن والصمود في وجه مخططات التهويد والتصدي لكافة المؤامرات الصهيونية ومقاومة التطبيع بكافة أشكاله وصوره.



ودعت الهيئة إلى نصرة القضية الفلسطينية بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة حتى تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة واستعادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



كما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والاقليمية والدولية للتضامن الكامل مع مظلومية الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته وإدانة كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بما فيها استفزاز مشاعر المسلمين وتدنيس مقدساتهم.



وأهابت الهيئة بالجميع تحمل مسؤوليتهم الدينية والتاريخية أمام ما يتعرّض له المسجد الأقصى من مخطط لتهويد القدس وتغيير معالم الاقصى، وما يواجهه من خطر الحفريات الرامية لهدمه بغية بناء هيكل اليهود المزعوم.



واعتبرت هيئة رئاسة المجلس التصعيد الاخير ردا حاسما لنتائج هرولة بعض الحكام نحو التطبيع والارتماء في حضن العدو المحتل وفي إطار اتفاق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



وحثت الهيئة على الخروج المشرف، يوم غدٍ الجمعة، لنصرة القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

