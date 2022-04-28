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المؤتمر نت - أتلف مكتب الصحة والسكان في أمانة العاصمة ممثلاً بإدارة صحة البيئة، اليوم، 100 طن مواد غذائية وعصائر تالفة ومنتهية الصلاحية.

إتلاف 100 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية

المؤتمرنت -
إتلاف 100 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية
أتلف مكتب الصحة والسكان في أمانة العاصمة ممثلاً بإدارة صحة البيئة، اليوم، 100 طن مواد غذائية وعصائر تالفة ومنتهية الصلاحية.

وخلال عملية الإتلاف، أوضح مدير مكتب الصحة في الأمانة، الدكتور مطهر المروني، أن المواد المتلفة تم ضبطها من قبل فرق صحة البيئة الميدانية في أحد الهناجر بمديرية الثورة خلال شهر رمضان.. مبيناً أنه تم الإتلاف بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأشار إلى استمرار أعمال فرق الرقابة والتفتيش الميدانية لضبط المخالفات في إطار مهام المكتب.. لافتاً إلى ضبط العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور المروني أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يكفل الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير غذاء صحي للمجتمع.. مشيداً بجهود إدارة وفرق صحة البيئة.
(سبأ)








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