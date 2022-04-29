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المؤتمر نت - ورفعت الحشود الجماهيرية المشاركة في المسيرة، أعلام اليمن وفلسطين والشعارات المؤكدة على تجديد الولاء والوفاء للقدس ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

صنعاء .. مسيرة جماهيرية كبرى في يوم القدس العالمي

المؤتمرنت -
صنعاء .. مسيرة جماهيرية كبرى في يوم القدس العالمي
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية كبرى بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار "القدس هي المحور".

ورفعت الحشود الجماهيرية المشاركة في المسيرة، أعلام اليمن وفلسطين والشعارات المؤكدة على تجديد الولاء والوفاء للقدس ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى استعادة كامل أراضيه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ورددت الجماهير المحتشدة الهتافات المؤكدة على موقف الشعب اليمني الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة صلف وغطرسة العدو الصهيوني الغاصب والمحتل، وتحرير المقدسات الإسلامية، والمجددة التأكيد على أن قضية فلسطين، هي قضية الشعب اليمني وفي مقدمة اهتماماته.
وحمل المشاركون في المسيرة التي ملأت شارعي الستين الشمالي، أعلام فلسطين للتأكيد على المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في نفوس اليمنيين ودعمه ومناصرتهم للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة صلف وغطرسة كيان العدو الصهيوني.

وأشار المشاركون إلى أن إحياء يوم القدس العالمي، تجسيد وحدة صف الأمة تجاه القضية الفلسطينية وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الصهيوني المغتصب للأراضي والمقدسات الإسلامية في فلسطين، ومشاركة أبناء الشعب والمقاومة الفلسطينية الهّم في التحرر من الاحتلال الصهيوني.


واعتبر بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية بالعاصمة صنعاء إحياء يوم القدس العالمي، إحياءً للروح الجهادية والتعبئة العامة في أوساط الأمة لتنهض بمسؤوليتها ضد أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم.


وأوضح أن الأمة الإسلامية معنيةٌ بالنهوض بمسؤوليتها تجاه فلسطين، ولا عذر لأي دولة إسلامية أو شعب مسلم أن يكون خارج معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي والغرب الاستكباري.

وأدان البيان واستنكر مظاهر وخطوات التطبيع مع العدو الصهيوني .. معتبراً التطبيع خيانةً كبرى للقضية الفلسطينية وطعنةٌ غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء.

وذكر أن خيارات التنصل عن المسؤولية والسكوت والاستسلام هي خيارات تصب في صالح العدو .. مؤكداً أن الشعب اليمني جزء أساسي من محور المقاومة والجهاد وسيبقى متكاملاً مع كل أحرار الأمة صفا واحدا ضد العدو الصهيوني.


وكان مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، القى كلمة اعتبر فيها الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، من كل عام، محطة للتذكير بما يتعرض له الشعب الفلسطيني والقدس الشريف من انتهاك صارخة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ومنع المصلين والمعتكفين من أداء العبادات في المسجد الأقصى.

من جانبه أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس"، إسماعيل هنية، بما يسجله أبناء الشعب اليمني الصابر اليوم من حضور في يوم القدس العالمي.

وقال" أهلنا في اليمن المجاهد الصابر يسجلون اليوم هذا الحضور المبارك بهذه الكثافة الشعبية الجماهيرية، يؤكدون في يوم القدس العالمي أن القدس في قلب صنعاء وأن اليمن الذي كان وما يزال مصدر العروبة وحاضنة الإسلام عاشقا للقدس ولفلسطين".








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