أخبار الشريف يعزي بوفاة اللواء عبدالقدوس حنش المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة اللواء عبدالقدوس حنش

بعث الأمين العام المساعد الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء المناضل عبدالقدوس عبدالخالق حنش، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال القوات المسلحة والإدارة المحلية من خلال المناصب التي تقلدها وعمل فيها طيلة مسيرته النضالية .



وعبّر الأمين العام المساعد للشؤن التنظيميه في البرقية التي بعثها إلى ابناء الفقيد اسلام وزين عبدالقدوس واخوه اللواء عبدالرحمن حنش وكيل وزارة الداخلية سابقا، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"















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