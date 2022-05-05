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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات وارتفاع درجات الحرارة

تحذير هام من مركز الارصاد

المؤتمرنت -
تحذير هام من مركز الارصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات وارتفاع درجات الحرارة على صحارى وسواحل الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمه، إب وتعز وعلى المرتفعات الداخلية للسواحل الغربية أثناء فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة نهاراً على صحاري وسواحل الجمهورية وتتراوح ما بين 36 إلى 40 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة باجتيازها أثناء وبعد هطول الأمطار .

كما نبه المواطنين في الصحارى والسواحل من أشعة الشمس اللافحة ونصح بشرب كميات مناسبة من الماء والسوائل وإرتداء الملابس الخفيفة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد بلغت في حجة : 10.4ملم، إب : 2.2 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وكانت اغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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